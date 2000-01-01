AdSkill — глобальный сервис для запуска и оптимизации рекламных кампаний
Мы стремимся предоставить вашему бизнесу надежную поддержку рекламных аккаунтов, передовые стратегии медиабаинга и новейшие знания в отрасли. Выберите AdSkill и откройте для себя мир успешного продвижения!
Три основных сервиса компании — AdSkill Access, AdSkill Boost и AdSkill Academia — представляют собой комплексное решение для запуска и оптимизации рекламных кампаний.
Получите конкурентное преимущество
Официальный бизнес и маркетинговый партнер источников трафика
Доступ к выгодным тарифам, повышенным лимитам расходов, расширенным возможностям таргетинга, эксклюзивным ресурсам, аналитике и поддержке со стороны платформ-партнеров.
Команда поддержки и Cтратегическое руководство
Эксперты AdSkill разбираются во всех тонкостях политик, конфигураций и методов оптимизации платформ. Сервис помогает клиентам ориентироваться в сложных рекламных правилах, обеспечивать соответствие требованиям, определять более широкую целевую аудиторию, создавать привлекательные рекламные креативы и оптимизировать кампании для повышения эффективности.
Удобные способы оплаты
Мы предлагаем различные способы оплаты, безопасные транзакции и персонализированные варианты выставления счетов.
Производительность и рентабельность инвестиций
AdSkill имеет опыт управления кампаний различных клиентов, отраслей и каналов. Передача рекламных кампаний на аутсорсинг AdSkill обеспечивает более высокую вероятность достижения лучших показателей и возврата инвестиций (ROI).
ИСТОЧНИКИ
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