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AdSkill — глобальный сервис для запуска и оптимизации рекламных кампаний

Мы стремимся предоставить вашему бизнесу надежную поддержку рекламных аккаунтов, передовые стратегии медиабаинга и новейшие знания в отрасли.
Выберите AdSkill и откройте для себя мир успешного продвижения!
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ACCESS

Агентские рекламные аккаунты с премодерацией и поддержкой персонального менеджера

Academia

Повысьте свой маркетинговый IQ с образовательным хабом AdSkill Academia
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BOOST

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Эффективная закупка трафика для вашего продукта
Три основных сервиса компании — AdSkill Access, AdSkill Boost и AdSkill Academia — представляют собой комплексное решение для запуска и оптимизации рекламных кампаний.

Получите конкурентное преимущество

Официальный бизнес и маркетинговый партнер источников трафика
Доступ к выгодным тарифам, повышенным лимитам расходов, расширенным возможностям таргетинга, эксклюзивным ресурсам, аналитике и поддержке со стороны платформ-партнеров.
Команда поддержки и Cтратегическое руководство
Эксперты AdSkill разбираются во всех тонкостях политик, конфигураций и методов оптимизации платформ. Сервис помогает клиентам ориентироваться в сложных рекламных правилах, обеспечивать соответствие требованиям, определять более широкую целевую аудиторию, создавать привлекательные рекламные креативы и оптимизировать кампании для повышения эффективности.
Удобные способы оплаты
Мы предлагаем различные способы оплаты, безопасные транзакции и персонализированные варианты выставления счетов.
Производительность и рентабельность инвестиций
AdSkill имеет опыт управления кампаний различных клиентов, отраслей и каналов. Передача рекламных кампаний на аутсорсинг AdSkill обеспечивает более высокую вероятность достижения лучших показателей и возврата инвестиций (ROI).

ИСТОЧНИКИ

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E-mail: sales@adskill.io
Schedule: Mn-Fr 10:00 - 20:00 UTC+3

Adskill Ltd
7/F, MW Tower, 111 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Adwave Ltd
Evagorou, 27 lrini Buiding, office 44 Trypiotis, 1066 Nicosia, Cyprus
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